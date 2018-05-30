В РФ привезли Audi A8 с 460-сильным мотором

В пресс-центре российского филиала Audi объявили о начале сбора предзаказов новую производительную версию седана Audi A8. Машину обустроили 4-литровым агрегатом семейства TFSI с мощностью 460 лошадиных сил.

За новинку, которая обладает стандартной колесной базой придется выложить 7 610 000 рублей. Удлиненный вариант исполнения немецкого седана обойдется от 8 100 000 рублей. К дилерам новинка приедет в декабре текущего года. Топовый агрегат, внедренный в Audi A8 позволяет автомобилю набирать первую «сотню» за 5,0 секунд.

Кроме того, «заряженный» седан обзавелся адаптивной пневматической подвеской, облегченным кузовом и динамической системой полноуправляемого шасси. В перечень оснащения начальной модификации Audi A8 вошли светодиодные фары, электронная панель управления, система навигации MMI Navigation Plus, опция голосового управления и другие опции.