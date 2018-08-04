Эксперты составили ТОП-5 автомобилей бойцов UFC

Несколько дней назад прошел поединок между дагестанским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым и известным ирландцем Конором Макгрегором. Независимые эксперты составили рейтинг автомобилей бойцов UFC.

Лидирующую позицию в рейтинге завоевал премиальный Chevrolet Corvette Stingray, который принадлежит ирландскому бойцу Конору Макгрегору. Этот спорткар набирает первую «сотню» за 4,0 секунды при предельной скорости в 300 км/ч. Мощность двигателя в авто составляет 460 «лошадок». Этой машине присвоили название «Монстр» и стоит 300 000 долларов или же 20 000 000 рублей.

На второй строчке разместился Mercedes McLaren стоимостью 12 000 000 рублей. Этот автомобиль принадлежит новому чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. Эта машина побывала в ДТП и ремонт ее обошелся в 4 500 000 рублей. Подкапотное пространство суперкара занимает 8-цилиндровый агрегат объемом 5,5 литра с мощностью 625 «лошадок».

ТОП-3 закрывает большой пикап Toyota Tundra Platinum Edition, который находится в собственности Ронды Роузи. Автомобиль обустроили 5,7-литровым мотором с отдачей 381 л.с. За машину придется отдать 90 000 долларов. Четвертое место получил Ford Torino Cobra 1971 года, которым обладает Кейн Веласкес. Эта машина стоит 60 000 долларов и под капотом имеет 8-цилиндровый битурбированный агрегат объемом 3,0 литра с производительностью 429 л.с.

ТОП-5 закрывает Ferrari F430, цена которого составила 120 000 долларов. Им владеет Джону Кошчеку, прередавший суперкар специалистам тюнинг-ателье California Wheels, из-за чего авто не узнать. Родстер обзавелся 4,3-литровой бензиновой установкой с мощностью 490 «лошадок».