В интернете показали тизер нового пятидверного хэтчбека Skoda

Чешская машиностроительная компания Skoda обнародовала в интернете первый тизер своего нового пятидверного хэтчбека. Премьера новинки должна пройти к концу 2018 года, а публичный дебют вероятно пройдет весной 2019 году на мотор-шоу в Женеве.

По словам пресс-центра Skoda, в модельном ряду бренда новая модель придет на смену Skoda Rapid. Дизайн новинки будет повторять оформление прототипа Skoda Vision RS, который презентовали недавно в Париже. В основу нового хэтчбека ляжет архитектура A0 MQB, на которой построили уже Volkswagen Polo и Skoda Kodiaq. Остальные данные о новинке пока засекречены.

Согласно неофициальной информации, подкапотное пространство новой «пятидверки» Skoda займут бензиновые турбодвигатели с производительностью от 125 до 150 «лошадок». Агрегаты будут приводиться в действие 6-позиционной МКПП или 7-диапазонной АКПП с двойным сцеплением.

Прототип Skoda Vision RS предназначен для демонстрации дизайна будущих «заряженных» моделей бренда и считается предвестником нового Skoda Rapid. Концепт обзавелся низко посаженной оптикой головного света, внушительным спойлером на верху, задним диффузором и обтекаемыми колесными арками. Кроме того, авто снабдили электронной панелью управления и огромным тачскрином