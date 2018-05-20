Jeep начал массовую отзывную кампанию новых Wrangler из-за серьезного дефекта

Причиной сервисной компании специалисты называют плохое качество сварки рамы. Под отзыв попадает почти 18 тысяч кроссоверов Jeep Wrangler, которые были реализованы на территории США.

Такая реакция американского производителя вызвана появившимся в сети видео, на котором покупатель нового Wrangler продемонстрировал опору реактивной тяги, которая попросту оторвалась от рамы по сварному шву, чудом удерживая мост от полного обрушения.

Продажи нового поколения компактного внедорожника также были приостановлены на неопределенное время. Компания проводит комплексный анализ конвейера, а также проверяет качество поставляемого металла во избежание коррозийных эффектов. За текущий год массовая отзывная кампания новых Jeep Wrangler проводилась уже несколько раз: обнаруживались серьезные дефекты рулевой балки, стремительно ржавеющая рама, неполадки с круиз-контролем и трансмиссией. Помимо этого, большие проблемы возникли со сваркой центральной опоры рулевого вала.

Стоит добавить также, что проблемы не коснулись внедорожников, проданных в России, однако все желающие, на всякий случай, могут сравнить VIN-код кузова со списком номеров, представленных на официальном сайте Jeep.