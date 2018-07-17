Стартовало серийное производство молодежного седана Hyundai Lafesta

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai объявил о старте продаж нового седана Lafesta, который предназначен для молодежи. Выпуском модели, которая претендует на звание самого красивого авто 2018 года, будет заниматься завод Beijing Hyundai в городе Чунцинь в Китае.

Презентация прототипа Hyundai Lafesta состоялась в рамках автосалона в Пекине этой весной. Модель представили как молодежную. Модель получила динамичный купеобразный дизайн с рельефным капотом, решетка радиатора получила исполнение в виде ячеек, а также седан обзавелся оригинальной оптикой на светодиодах.

В интерьере молодежного Hyundai Lafesta в кузове седан установлена центральная консоль «повернутая» к водителю, комплекс мультимедиа с «парящим» экраном на 10 дюймов с панелью приборов.

В списке дополнительного оснащения Hyundai Lafesta числится электропривод ручного тормоза, адаптивный круиз-контроль, а также система предотвращения столкновения. Уже в конце этого месяца новый молодежный седан появится на авторынке Китая. Модель будут предлагать по цене от 140 тысяч юаней или 1,4 млн рублей.