В Китае начались продажи бюджетного кросс-купе Dongfeng ix5

Китайская автомобилестроительная компания Dongfeng объявила о выходе на рынок своего нового доступного купеобразного кроссовера Dongfeng ix5, предназначенного для молодежной аудитории. Новинка сможет конкурировать с французским кросс-купе Renault Arkana, серийное производство которого только собираются начать.

Новый Dongfeng ix5 представили в конце лета текущего года на автосалоне в Чэнду. В основу Dongfeng ix5 легла архитектура 7-местного кроссовера Dongfeng Fengguang 580. Размеры машины составили 4685X1865X1645 мм, а величина колесной базы достигла 2 790 миллиметров.

Подкапотное пространство Dongfeng ix5 занимает 1,5-литровый бензиновый мотор с мощностью 179 «лошадок». Кроме него предусмотрен 2-литровый 231-сильный турбомотор. Оба мотора работают в тандеме с 6-скоростной МКПП, 6-позиционной АКПП и вариатором.

Функциональный перечень нового Dongfeng ix5 включает в себя светодиодные фары, электронную панель управления, мультимедийный центр с голосовым управлением, систему кругового видеообзора, адаптивный круиз-контроль, ассистент экстренного торможения, панорамный верх с люком и 19-дюймовые оригинальные колесные диски из легкосплавного материала. Пока в КНР осуществляется сбор предзаказов на автомобиль с 1,5-литровой установкой. Такая машина стоит от 119 800 до 145 800 юаней. Более производительная версия появится в продаже в ноябре.