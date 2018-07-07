В России сентябрьские продажи Suzuki выросли на 48%

Японская марка Suzuki отчиталась о своих продажах в России. По данным отечественного офиса бренда, его продажи в РФ в сентябре составили 621 машина с «плюсом» в 48% в годовом сравнении.

За прошедшее время текущего года, не считая октябрьских продаж, жители России приобрели 4 051 автомобиль марки Suzuki. За этот период спрос на продукцию бренда в РФ вырос на 24%.

Самой продаваемой моделью марки Suzuki в России является Vitara. Показатель динамики продаж этого автомобиля в РФ тоже самый высокий среди остальных машин бренда в стране. Хорошим результатом может похвастаться и Suzuki Jimny, спрос на который по итогам сентября в России вырос на 169%. При этом, за девять месяцев нынешнего года продажи маленького рамного внедорожника показали «плюс» в 132%.

Японцы ранее заявили, что в нынешнем году намерены реализовать в России 6,4 тысячи машин марки Suzuki. Кроме того, бренд планирует укрепить свои позиции на рынке кроссоверов в РФ.