Названы самые «выдающиеся» автомобили-штрафники

Аналитики провели исследование, которое показало, что между моделью автомобиля и частотой штрафования их владельцев за нарушения ПДД, есть некая связь. Статистика показывает, что существуют машины с весьма высоким показателем количества штрафов.

Авторами исследования выступили специалисты американского сайта insurance.com. По их данным, самый высокий показатель количества штрафов среди автомобилей зафиксирован у модели Subaru WRX. По результатам опроса, 33,6% владельцев японской машины недавно штрафовались за нарушение ПДД. В этом нет ничего удивительного, ведь WRX явно создана не для спокойной езды.

Второе место среди автомобилей-штрафников занимает Pontiaс GTO с результатом в 32,7%. Третью позицию занимает Scion FR-S с показателем в 32,6%. Также эксперты включили в пятерку штрафников Toyota Supra(30,8%) и Subaru Tribeca(29,7%). При этом злостных нарушителей больше всего оказалось среди владельцев машин Scion, 27,5% из них попали под суд.