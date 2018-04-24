Названы самые популярные иномарки в российских федеральных округах

Эксперты обнародовали в сети информацию, в соответствии с которой в РФ на 1 июля текущего года числится больше 26 000 000 зарубежных легковых автомобилей. Благодаря исследованиям аналитиков были установлены наиболее популярные машины в федеральных округах России.

В Сибирском ФО первенство завоевал Toyota Corolla, численность которого достигла отметки в 234 100 штук, что соответствует доле в 6,9%. На Дальнем Востоке тоже лидером стал Toyota Corolla (130 800 машин, доля в 7,5%).

В Центральном и Северо-Западном ФО лидером стал Ford Focus, количество которых в данных регионах насчитывается 269 700 и 100 600 экземпляров (доля в 3,2%). KIA Rio стала самым распространенным авто в Приволжском ФО (188 200 единиц, доля в 4,4%) и Уральском ФО (71 600 шт., доля в 3,1%).

В Южном федеральном округе на первом месте расположилась Hyundai Solaris (85 000 ед., доля в 3,6%). На Северном Кавказе на лидирующих позициях фигурирует Toyota Camry (36 600 шт., 5%).