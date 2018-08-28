Mazda в очередной раз повышает цены на весь модельный ряд в России

Уже во второй раз в этом году японский автогигант увеличил стоимость всех своих автомобилей, представленных на отечественном рынке. Ценники выросли на сумму от 12 тыс. до 40 тыс. рублей.

Семейство Mazda 3, присутствующее в России в кузовах седан и хэтчбек, по новому прайс-листу в стартовой комплектации обойдутся покупателям в 1 205 тыс. и 1 295 тыс. рублей соответственно – на 12 тысяч рублей больше, чем до повышения цен. Седан Mazda 6 подорожал на 25 тыс. рублей и его стоимость теперь варьируется от 1 377 тыс. до 1 942 тыс. рублей.

Сильнее всего поднялись цены на кроссоверы Mazda. Модель CX-5 прибавила в минимальной стоимости целых 40 тыс. рублей и теперь за стартовую комплектацию внедорожника придется отдать 1 520 тыс., а за «люксовую» версию «шестерки»– все 2 123 тыс. рублей. Наконец, ценник на флагманский кроссовер Mazda CX-9 увеличился на те же 40 тыс. рублей, но только в улучшенных комплектациях. За полноприводенный SUV официальные автодилеры в России будут просить от 2 798 тыс. до 3 085 тыс. рублей.

Стоит добавить также, что прошлое глобальное повышение цен на все модели Mazda в России произошло два месяца назад – в августе этого года автомобили японского производителя прибавили в стоимости на сумму от 12 до 35 тысяч рублей. Несмотря на значительное увеличение цены, спрос на все модельные ряды Mazda продолжает расти – за 9 месяц 2018 года было продано на 25% автомобилей больше, чем за такой же промежуток прошлого года.