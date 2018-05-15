Единственный экземпляр Alfa Romeo 155 GTA Stradale уйдет с молотка

В основу уникального спорткара Alfa Romeo 155 GTA Stradale взята серийная модель 155 Q4. Также в машине применены узлы и агрегаты Lancia Delta HF Integrale.

Единственный экземпляр Alfa Romeo 155 GTA Stradale будет выставлен на торги аукционным домом Bonhams. Стоимость машины составит не менее 180-220 тысяч евро (14-17 млн рублей).

Alfa Romeo 155 GTA Stradale 1993 года является прототипом. Его разработкой руководил Серджио Лимоне, являвшийся инженером Abarth и создателем модели Lancia 037.

Уникальный Alfa Romeo 155 GTA Stradale получил мотор, модернизированный по спецификации Группы N. О производительности двигателя нет данных. Машина получила расширенные колесные арки, спортивные бамперы и большой задний спойлер.

Прототип Alfa Romeo 155 GTA Stradale проехал 40 000 км. Автомобиль использовался как медицинская машина на Гран-при Италии. Впервые публика увидела седан в 1994 году на мотор-шоу в Болонье.