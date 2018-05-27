Компания Inkas представила бронированную «маршрутку»

Канадская компания Inkas показала полноприводную модель Superior APC/AMEV, вмещающую до 14 человек.

Компания Inkas является известным канадским производителем автомобилей с броней. Накануне она представила многоцелевую внедорожную машину. Она может быть бронетранспортером или автомобилем для медицинской эвакуации. Транспортное средство разработано таким образом, чтобы быть эффективным труднодоступной местности.

Inkas Superior APC/AMEV рассчитан на 14 человек или на два человека экипажа и шесть раненых. За счет модульной платформы, на которой построена машина, она может дополняться специфическими системами, такими как гидравлическая рамка, тепловизор и так далее.

Бронированная «маршрутка» весит 15 тонн. В движение она приводится рядным дизельным мотором 8.7 на шесть цилиндров. Его мощность составляет 330 л.с./1 286 Нм. Пару агрегату составляет 5-АКПП Alison 3000. Порог скорости автомобиля обозначен на 130 км/ч.