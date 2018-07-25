Американцы повеселились на российской УАЗ «Буханке»

Жителям США в диковинку покататься на транспорте из РФ, однако один из блогеров развлекает американцев именно тем, что показывает им советские и российские машины. Накануне он продемонстрировал им «Буханку», и даже дал зрителям порулить «вездеходом».

Речь идет о российском блогере Павле Суслове, живущем в США, который опубликовал на своем YouTube-канале новый ролик, посвященный знакомству американцев с моделью УАЗ-452, более известной в народе как «Буханка».

Американским друзьям блогера представилась возможность собственноручно протестировать «Буханку». «Испытатели» покатались по улицам одного из городов в США на модели УАЗ-452, после чего высказали свое мнение на счет этой машины. Один из американцев заявил, что «Буханка» уникальна, ведь не похожа ни на один другой автомобиль. Кроме того, позитивно была оценена просторность машины. Американцам не понравился люфт руля. Кроме того, один из них посетовал на «сложную» трансмиссию, но гордился тем, что во время заезда смог перейти на четвертую передачу.