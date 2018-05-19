Страховая компания списала «в тотал» Lotus Elise из-за царапины на бампере

Обычно автомобили, списанные «в тотал», представляют из себя груду смятого металлолома, однако иногда попадаются крайне необычные причины для списания авто. Как в случае со спорткаром Lotus Elise 2005 года выпуска.

Американская страховая компания решила отказаться от ремонта этого компактного родстера и отправить его на аукцион из-за одной небольшой царапины на правой части бампера. Проблема, которая на обычных автомобилях решается за полчаса путем накладывания латки из стекловолокна, тут была признана крайне серьезной, ввиду стоимости ремонта в 19 тысяч долларов (более 1 300 тысяч рублей), как насчитали представители компании.

Секрет столь высокой цены за починку кроется в самой конструкции автомобиля – поврежденный бампер и передняя часть спорткара являются цельным элементом, стоимость которого составляет более 5 тысяч долларов. Помимо этого, машина была окрашена в редкий бронзовый цвет, потому за покраску пришлось бы доплатить ещё 6 тысяч, а за демонтаж «дефективной» запчасти и установку новой – 8 тысяч долларов.

Страховая компания предпочла этим тратам выкуп поврежденного авто и его перепродажу за 24 тысячи, при страховой цене нового Lotus Elise в 33 тысячи долларов. В итоге старый владелец получил свои деньги, предписанные контрактом, однако на покупку такого же спорткара их ему не хватит. У официальных дилеров в Америке стоимость Lotus Elise стартует с 46 500 долларов.