Peugeot 3008 и 5008 представлены в России в новой версии Crossway

Peugeot 3008 и 5008 в новой версии Crossway получили соответствующую эмблему на передних крыльях, светодиодную оптику и черную крышу Black Diamond.

В салоне Peugeot 3008 и 5008 Crossway преобразились новыми креслами, обитыми алькантарой. Кроме того, машины получили модернизированную мультимедийную систему с 8-дюймовым тачскрином. Кроссоверы также оснащены передними и задними парктроником, системой контроля длительности вождения, круиз-контролем с ограничителем скорости, автоматическим двухзонным климат-контролем, электрическим стояночным тормозом, датчиками давления в шинах.

Опционально для кроссоверов предусмотрены системы удержания в полосе, мониторинга слепых зон, контроля усталости водителя, автоматического переключения между дальним и ближним светом, а также распознавания дорожных знаков ограничения скорости. Также в качестве опции машины продаются с системами автономного экстренного торможения и соблюдения дистанции от другого транспорта, с адаптивным круиз-контролем.

Кроссоверы Peugeot 3008 и 5008 в версии Crossway оснащаются бензиновым мотором 1.6 THP мощностью 150 л.с. Кроме того, новинки продаются с дизельным двигателем 2.0 тягой 150 л.с. Peugeot 3008 Crossway с мотором 150 и с 6-АКПП стоит 2 029 000 рублей. За дизельную версию машины придется выложить 2 159 000 рублей. Бензиновый 5008 Crossway с 6-АКПП стоит 2 229 000 рублей. Стоимость дизельного паркетника составляет 2 359 000 рублей.