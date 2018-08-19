Peugeot анонсировала выход гибридной версии полноприводного Peugeot 508 R

Автопроизводитель Peugeot анонсировал выход гибридной модификации полноприводного Peugeot 508. Кроме того, экологичную версию лифтбек получит в «заряженном» исполнении с приставкой R.

В рамках автосалона в Париже представители Peugeot сообщили, что в планах автопроизводителя выпустить «заряженную» версию Peugeot 508 R, главной особенностью которой станет гибридная силовая установка. Несмотря на презентацию, дата презентации такой версии лифтбека неизвестна.

Новый Peugeot 508 R оснастят турбодвигателем объемом 1,6 литра и двумя электрическими моторами, которые в сумме будут генерировать 300 «лошадей». Гибридная версия лифтбека за 4,5 секунды сможет набрать первую «сотню» при максимальной скорости в 250 км/ч.

Также Peugeot 508 R получит модификацию литий-ионных аккумуляторов. Напомним, что на данный момент батареи имеют ёмкость 13,2 кВт/ч, однако этого будет недостаточно для нового гибрида.