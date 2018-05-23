Zotye озвучила цены на новый кроссовер Zotye T600 2019 модельного года‍

Китайский автопроизводитель Zotye объявил предварительную стоимость обновленной версии T600. Кроссовер 2019 модельного ряда, который представили в конце лета на автошоу в Чэнду, поступи в дилер-центры уже 10 октября.

10 октября стартуют живые продажи рестайлингового кроссовера Zotye T600, поэтому компания предоставила прайс-лист на новинку. Внешность внедорожника была полностью переработана. Фары получили новый дизайн, установленные другие бамперы, крупная радиаторная решетка, «парящая» крыша, задние фары объединили LED-вставкой.

В интерьере Zotye T600 появился модернизированный блок управления кондиционером, приборная панель в виртуальном исполнении, переработанная передняя панель, большой дисплей комплекса мультимедиа и расширенная центральная консоль.

В Китае Zotye T600 2019 модельного года будут предлагать по цене от 80 тысяч юаней или 779 тысяч рублей. Максимальное оснащение обновленного внедорожника предлагают за 140 тысяч юаней или за 1,36 млн рублей. Под капотом установлены турбодвигатели, которые генерируют 162 и 177 «лошадей». В паре предложена 6АКПП и вариатор на семь ступеней.