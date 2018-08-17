Эксперты назвали бренды автомобилей, которые россияне выбирают повторно‍

Обычно автомобилисты выбирают другого автопроизводителя, покупая вторую машину, однако почти 25% покупают модель той же марки. Специалисты представили бренды, которые выбирают повторно в России.

Стоит отметить, что половина покупателей повторно выбирают тот же дилер-центр, для покупки нового автомобиля. Возглавил рейтинг брендов, которые выбирают повторно в России, Toyоta. 52% покупателей, которые решили поменять авто, вновь выбирают японскую марку.

С показателем в 37% на втором месте оказался BMW, а за ним с разницей в 4% идут автомобили Audi. Четвертое место среди брендов, которые российские автомобилисты выбирают повторно, досталось японской Honda с показателем 30% клиентов. Замыкает пятерку брендов Mitsubishi, поскольку 29% автовладельцев повторно останавливают свой выбор на автопроизводителе.