В сентябре Nissan X-Trail вновь стал самой популярной моделью бренда в России

62% автопарка России занимают иностранные легковые авто, что соответствует 26,5 млн единицам, при этом самыми популярными являются модели японских брендов. В прошлом месяцев Nissan X-Trail вновь стал самым востребованным авто бренда в РФ.

Согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России было приобретено 7 840 авто Nissan, что свидетельствует о приросте в 18%. Сразу два авто производителя вошли в ТОП-25 лучших авто сентября: Nissan X-Trail и Nissan Qashqai.

Первый расположился на 18 строчке, а также стал самой востребованной моделью в России благодаря росту продаж на 45% до 2 389 шт. В вторая модель лишь немного отстала, несмотря на прирост в 53% до 2 369 единиц.

Спрос на автомобили Nissan в РФ в первые девять месяцев вырос на 8,4% и составил 57 946 единиц. При этом владельцами Nissan X-Trail стало 16 492 человека, а флагманский кроссовер Nissan Qashqai приобрело 16 010 человек.