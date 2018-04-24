Mitsubishi разработала уникальный пикап Mitsubishi L200 для «Форсажа»

Выпуск «дикого» пикапа MitsubishiL200 приурочен к старту съемок нового live-шоу во вселенной фильма «Форсаж» – Fast & Furious Live.

Несмотря на то, что первая часть гоночной кинофраншизы вышла на широкие экраны в ещё в 2001 году, сиквелы продолжают выходить по сей день. По причине крайне высокой популярности и было решено снимать новое шоу, участие в котором, помимо множества других особенных автомобилей, примет «заряженный» MitsubishiL200.

На обновленный пикап были установлены массивные колесные арки, крупные бампера и значительно увеличенные оранжевые легкосплавные диски. Кузов оснастили мощной внешней защитой, закрывающей крышу и колеса, а выхлопную трубу вывели с боковой стороны авто. Салона кардинальные изменения не коснулись – в пикапе лишь поменяли сидения, установив более прочные спортивные кресла из лёгкого углеводородного волокна, а также поставили в салон модифицированные ремни безопасности с привязкой в 4 местах. По заявлению представителя японского автогиганта, в ближайшее время стоит ждать анонса шоу, в котором, помимо прочего, будут объявлены также и технические характеристики «заряженного» пикапа MitsubishiL200.