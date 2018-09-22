Украинское тюнинг-ателье Proteros построило спорткар Blade Nagual‍

На прошедшей в конце сентября выставке Old Car Land 2018, мастера тюнинг-ателье Proteros продемонстрировали публике футуристичный суперкар Blade Nagual. Название автомобиля (Лезвия Нагваля) является отсылкой к мифологии древних индейцев.

Основой для авто ярко-синего цвета стала Mazda RX-7 1989 года выпуска, от которой он унаследовал очертания формы кузова, а также 1,3-литровый двигатель на 170 л.с., который при помощи чип-тюнинга был усилен до 210 «лошадок». Расход автомобиля составил 25 литров на 100 км.

По заявлению главы Proteros Грига Тоболина, при создании новинки его шеф-дизайнеры вдохновлялись такими суперкарами, как Lancia Stratos или Lamborghini Cauntach. И действительно, облик Blade Nagual напоминает продолговатое лезвие клинка. Также от Lamborghini были переняты некоторые ретро-элементы, а также оригинальная головная оптика что, впрочем, придаёт «Лезвию Нагваля» ещё большей футуристичности. Тоболин считает, что Proteros Blade Nagual - «это новое восприятие автомобиля как возможности индивидуализации личности».

Комментаторы в сети высоко оценили уникальную разработку украинских мастеров, сравнив её с автомобилями из киберпанковского фильма: «Такой бы суперкар да в «Бегущего по Лезвию» – глядишь, и фильм бы хорошим получился!»