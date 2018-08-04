Эксперты составили ТОП-5 самых доступных кроссоверов в России

Автоэксперты провели мониторинг цена на автомобили в сегменте SUV на российском рынке. Результатом исследования стал ТОП-5 самых доступных кроссоверов, которые предлагают в России.

Возглавил ТОП-5 самых доступных кроссоверов в России китайский Lifan X50. Внедорожник предлагают по цене от 660 тысяч рублей. В базе модель оснащена силовой установкой с отдачей в 103 «лошади» и МКПП.

На втором месте оказалась модель от другого китайского производителя – Chery Tiggo 2. Несмотря на цену в 673 тысячи рублей, кроссовер отличается широким списком оснащения. Под капотом установлен «атмосферник» объемом 1,5 литра с отдачей в 106 «лошадей».

Бронза досталась Renault Duster, который недавно получил рестайлинг, благодаря цене от 700 тысяч рублей. Четвертая строчка досталась кроссоверу Lifan X60 с ценником от 740 тысяч рублей. Замыкает ТОП-5 самых доступных кроссоверов в РФ третья модель китайского производителя – Lifan X70 с ценой от 800 тысяч рублей.