Эксперты рассказали, как частая мойка автомобиля ускоряет его поломку

Независимые эксперты поделились своими наблюдениями насчёт слишком частой отправки машины на мойку, а также рассказали о проблемах, которые могут сопутствовать чересчур усердному мытью авто.

Согласно распространенному убеждению, использование щетки, тряпки и сильного напора воды никакого вреда автомобилю принести не могут, ведь все эти вещи призваны для того, чтобы очищать поверхность от грязи и пыли. Однако всё это – одно большое заблуждение. Вся грязь, смываемая при механическом воздействии, выполняет абразивную функцию – оставляет едва различимые царапины на кузове, повреждая лако-красочное и металлическое покрытие машины. Потому водители-чистюли, ежедневно отмывая своё авто, только наносят ему ещё больший ущерб.

Также отдельных нелестных слов удостоились автоматические мойки. По словам экспертов, контактная мойка щетками уже после первого посещения может повредить ЛКП у недорогих автомобилей. И здесь не играет роли, насколько мягкий материал использован в изготовлении щёток. Специалисты даже сравнивают такой способ мойки с рисованием на автомобиле мокрым пескоструйным раствором из-за того, что на ворсинках щеток остается грязь от предыдущих «клиентов», которая негативно воздействует на покрытие новых машин