Новый пикап GMC Sierra 2019 может получить турбодизель

Пикап 2019 модельного года был представлен ещё в январе.

Как заявили представители канадского дилера General Motors, под капотом нового пикапа может оказаться 3-литровый турбодизельный агрегат, развивающий мощность до 282 «лошадей» с крутящим моментом в 610 Нм. По словам топ-менеджера GMC, такая силовая установка позволит GMC Sierra считаться одним из лучших автомобилей своего сегмента.

Такой же дизельный двигатель будет установлен на более дорогой копии нового GMC Sierra – Chevrolet Silverado. Расход топлива у пикапов, при этом, значительно повысится – столь «мощный» мотор будет сжигать до 8,4 литра дизельного топлива на 100 км во время езды по трассе. Пикап GMC Sierra 2019 модельного года благодаря новой силовой установке, которая будет доступна в «люксовых» комплектациях модели, сможет буксировать до 3,5 тонн груза. Однако первенство по этому показателю принадлежит дизельному Ford-150.

Стоимость нового пикапа в базовой комплектации и с бензиновым двигателем на американском рынке будет стартовать с 48 590 долларов (3 237 500 рублей).