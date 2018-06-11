В сети появились новые шпионские фото обновленного кроссовера BMW X1

Немецкий автопроизводитель BMW вывел на тесты дорогами общего пользования компактный кроссовер X1. В этот раз шпионы сфотографировали обновленную модель почти без камуфляжной пленки.

Обновленный BMW X1 получил переработанный дизайн оптики с более угловатыми и укрупненными светодиодными проекторами, а также новую фиксацию снизу. Задние фары также претерпели изменения с белой полосой поворотников в нижней части кластера.

В интерьере BMW X1 также появилось множество изменений: был установлен большой дисплей комплекса-мультимедиа, который получил необычную форму в виде трапеции. Других изменений в салоне у прототипа нет.

Специалисты отмечают, что линейка двигателей обновленной версии BMW X1 останется прежней. При этом европейские версии оснастят специальным фильтром, что кроссовер соответствовал экологичным требованиям WLTP. Фильтр будет задерживать твердые частицы, что позволит сократить уровень вредных выбросов.