Toyota отзывает более 2 400 000 своих гибридных автомобилей

Вследствие обнаруженной накануне неисправности, японский автогигант Toyota вынужден объявить отзывную кампанию для некоторых своих гибридных моделей. Дополнительному ремонту подвергнутся почти 2,5 миллиона экземпляров Toyota Prius и Auris.

Стоит сказать, что среди 2 400 000 экземпляров дефектных гибридов нет ни одного, проданного на территории Российской федерации – отзыву преимущественно будут подлежать модели автомобилей, проданные в Японии, США И Европе в промежуток с октября 2008 по ноябрь 2014 года. В этих версиях гибридов предустановлен защитный режим «безопасный отказ», на который машины переключаются при внезапных неполадках электрической силовой установки или её полной разрядке – это задействует резервную мощность автомобиля, позволяя съехать с трассы и нормально остановиться. Именно из-за неполадок с режимом безопасного отказа и производится отзыв авто – бортовой компьютер попросту не позволяет на него переключиться, что «в редких случаях» может привести к самопроизвольной остановке двигателя.

По заявлению представителей компании Toyota, не было зафиксировано ни одного такого происшествия. С момента последней массовой отзывной компании японского бренда не прошло и месяца – в сентябре этого года на дополнительный ремонт было отозвано 1 000 000 экземпляров Toyota CH-R и Prius из-за появившегося риска возгорания проводки.

Проверить принадлежность своего автомобиля к дефективной серии можно, сравнив VIN-код кузова машины со списком, опубликованном на официальном сайте Toyota.