Компания Holden представил 1360-сильный электрический гиперкар

Австралийская компания Holden провела официальную презентацию виртуального прототипа нового 1 360-сильного гиперкара на электротяге. При этом новинка Time Attack Concept Racer получила не просто визуализацию, а проработанную до мелочей концепцию.

Несмотря на то, что новый гиперкар на электротяге Time Attack Concept Racer был представлен в виртуальном исполнении, компания Holden заверила, что это продуманный во всех деталях прототип. В планах бренда оснастить новый гиперкар электрическим мотором мощностью в 1 360 «лошадей». Time Attack Concept Racer получил электротягу из четырех мторов с общим моментом силы в 3 240 Нм. В результате гиперкар всего за 1,25 секунду сможет разогнаться до первой «сотни».

Holden Time Attack Concept Racer также получит графеновые аккумуляторы ёмкостью в 25 кВт/ч. Графен в батареях позволит заряжаться на 1 000 кВт зарядных станциях,а также всего за 30 секунд восполнить весь запас батареи. Причиной разработки новинки стало 50-летие с дня победы Holden на треке Mount Panorama.