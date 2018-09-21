УАЗ назвал цены на обновленный УАЗ «Патриот»

Сегодня, 18:34 \\ Авто/Мото

Производство отечественного внедорожника стартовало 20 сентября нынешнего года.

На российский авторынок вышел обновленный внедорожник УАЗ «Патриот», который предлагается россиянам в версиях «Классик», «Оптимум», «Престиж» и «Максимум». За новинку придется выложить от 746 500 до 1 049 000 рублей.

В стандартном исполнении УАЗ «Патриот» обзавелся водительским эйрбегом, ABS, EBD, гидроусилителем рулевого колеса, электрическими подъемниками стекол передних и задних дверей, центральным замком, электрорегулировками наружных зеркал, головными фарами и светодиодными ДХО. В премиальной версии автомобили обустроены климат-контролем, камерой заднего обзора, парктрониками, рейлингами на верху и новейшим мультимедийным центром.

За доплату рестайлинговый внедорожник может получить окраску кузова в цвет металлик, легкосплавные колесные диски размером 18 дюймов, предпусковой подогреватель с функцией автономного отопителя, блокировку заднего дифференциала и экспедиционный пакет. Подкапотное пространство обновленного УАЗ «Патриот» занимает 150-сильный мотор семейства ЗМЗ ПРО, который приводится в действие 5-диапазонной трансмиссией.

Поделиться новостью:
Автор - Дмитрий Павличко
Главное за неделю

Volkswagen озвучил дату дебюта нового кроссовера T-Cross

Немецкие машиностроители официально рассказали, когда покажут серийный компакт-кросс Volkswagen T-Cross. Автомобиль расположится в модельной линейке производителя на ступень ниже паркетника T-Roc.

Семь человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом под Тверью

 Как стало известно, транспорт лоб в лоб столкнулся с маршруткой, в которой также...

Для России названы автомобильные новинки октября

Эксперты перечислили три автомобиля, которые считают самыми интересными новинками для...

Юлия Пересильд показала подросших дочерей от Алексея Учителя

 Лишь год назад актриса Юлия Пересильд призналась, что отцом двух ее дочерей является...

В конце сентября 17 компаний изменили цены на свои автомобили

Аналитики исследовали цены у всех представленных в РФ автопроизводителей. Результатом их...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ