УАЗ назвал цены на обновленный УАЗ «Патриот»

Производство отечественного внедорожника стартовало 20 сентября нынешнего года.

На российский авторынок вышел обновленный внедорожник УАЗ «Патриот», который предлагается россиянам в версиях «Классик», «Оптимум», «Престиж» и «Максимум». За новинку придется выложить от 746 500 до 1 049 000 рублей.

В стандартном исполнении УАЗ «Патриот» обзавелся водительским эйрбегом, ABS, EBD, гидроусилителем рулевого колеса, электрическими подъемниками стекол передних и задних дверей, центральным замком, электрорегулировками наружных зеркал, головными фарами и светодиодными ДХО. В премиальной версии автомобили обустроены климат-контролем, камерой заднего обзора, парктрониками, рейлингами на верху и новейшим мультимедийным центром.

За доплату рестайлинговый внедорожник может получить окраску кузова в цвет металлик, легкосплавные колесные диски размером 18 дюймов, предпусковой подогреватель с функцией автономного отопителя, блокировку заднего дифференциала и экспедиционный пакет. Подкапотное пространство обновленного УАЗ «Патриот» занимает 150-сильный мотор семейства ЗМЗ ПРО, который приводится в действие 5-диапазонной трансмиссией.