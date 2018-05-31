На рынок вышла система дистанционного управления LADA Connect

Систему LADA Connect создали разработчики из компании жены главы «Ростех».

Инженеры разработали систему дистанционного управления и мониторинга под названием LADA Connect, которой оснастят все машины бренда. За систему придется отдать от 30 000 рублей, в том числе и абонентскую плату за три года.

Разработкой LADA Connect занимались специалисты компании «Лаборатории умного вождения», которая подконтрольна жене директора «Ростеха» Сергея Чемезова Екатерине Игнатовой.

Используя мобильное приложение в режиме реального времени можно определить местонахождение машины на карте, уровень горючего, заряда батареи, удаленно завести автомобиль, и управлять наружным освещением. Также платформа может оценивать стиль вождения автолюбителя. Отмечается, что именно поэтому за использование LADA Connect страховщики предоставят скидку по КАСКО.

Прототип LADA Connect представили на Московском автосалоне еще в 2016 году на автосалоне в Москве. Вероятно, систему внедрят в новые серийные автомобили LADA.