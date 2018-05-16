Испытания на прочность обновленного УАЗ «Патриот» показали на видео

Сегодня, 17:13 \\ Авто/Мото

Обновленный российский внедорожник вывели на тесты на специальную кроссовую трассу.

На просторах интернета появилось видео с новым российским внедорожником УАЗ «Патриот», который проходил испытания на прочность. Узлы и агрегаты машины тестировались на особом кроссовом треке.

По словам представителей компании, УАЗ «Патриот» подвергли серьезным тестам, так как один километр в таких условиях равен обычным 100 км. Рестайлинговый УАЗ «Патриот» представили 20 сентября текущего года. Под капот такой автомобиль получил 2,7-литровый 150-сильный бензиновый агрегат с повышенной степенью сжатия и пересмотренными фазами газораспределения. Еще агрегат обзавелся усиленной головкой блока цилиндра, двухрядной цепью, новыми поршнями, клапанами и распредвалами.

Мотор приводится в действие улучшенной 5-позиционной МКПП. Помимо того, автомобиль обзавелся новыми системой сцепления, рулевого управления и подвеской. Стоимость и даты выхода внедорожника объявят позже.

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Автор - Дмитрий Павличко
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