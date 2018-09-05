Skoda Octavia RS станет гибридным автомобилем
Чешский автопроизводитель оснастит свою спортивную модель гибридным мотором.
«Заряженная» чешская модель Skoda Octavia RS новой генерации обзаведется гибридной установкой. Об этом проинформировал глава отдела Skoda по исследованиям и разработкам Кристиан Штрубе.
По словам топ-менеджера, очень удобно пользоваться электроприводом только в городской черте, а на выходных кататься на спортивном седане, задействовав весь потенциал гибридного агрегата. Инженеры Skoda не сообщили, каким будет гибридный агрегат, но подчеркнули, что мотор будет близок к двигателю прототипа Skoda Vision RS, презентация которого прошла на Парижском автосалоне. Данный агрегат состоит из 1,5-литрового 150-сильного TSI и 102-сильным электродвигателем. Общая производительность установки составила 245 л.с. Установка запитывается 13-киловаттной батареей, благодаря чему запас хода машины составит 70 км.
Вероятно, новый Skoda Octavia выйдет на рынок в 2020 году. Спортивный Skoda Octavia RS появится позже выхода стандартного исполнения.