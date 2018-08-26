Суперкар McLaren 720S получил облегченную спецверсию для трека

Британцы показали особый суперкар 720S с карбоновой конструкцией и системой записи телеметрических данных.

Британская машиностроительная компания McLaren представила новую версию своего суперкара McLaren 720S, который обладает экстремальным пакетом Track Pack. Новое купе приспособлено для перемещения по гоночной трассе и получило облегченную конструкцию и дополнительный список оснащения.

McLaren 720S Track Pack обзавелся крышкой переднего багажного отделения, задними воздухозаборниками, активным задним спойлером и карбоновыми корпусами наружных зеркал. Из-за обширного применения композитных материалов и новых облегченных колес, масса автомобиля снизится до 1299 кг.

Подкапотное пространство британского экстремального суперкара McLaren 720S занимает 8-цилиндровый мотор объемом 4,0 литра с производительностью 720 лошадиных сил. Он приводится в действие 7-позиционным «роботом» с двойным сцеплением. Первую «сотню» суперкар набирает за 2,8 секунды при предельной скорости в 341 км/ч.

Новая версия суперкара обустроена пересмотренной спортивной системой выпуска, гоночными креслами из карбона, рулем, обшитым черной алькантарой и ремнями безопасности на шесть точек. Также моторный отсек получил систему подсветки. Еще суперкар оснастили тремя камерами, которые подключились к телеметрической системе, анализирующей ошибки для улучшения времени прохождения трека.