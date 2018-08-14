Внедорожник Ford Explorer признан самым быстрым полицейским перехватчиком

Мичиганская полиция провела динамические тесты служебных Ford Explorer, Dodge Charger, Dodge Durango, Chevrolet Tahoe, Ford Fusion и Ford F-150.

Полицейские штата Мичиган испытали служебные автомобили, которые находятся в их распоряжении. Благодаря этому удалось выяснить, что наиболее скоростным перехватчиком в США является внедорожник Ford Explorer.

Самой быстрой модификацией полицейского Ford Explorer стал автомобиль, обустроенный 6-цилиндровым агрегатом EcoBoost объемом 3,0 литра. Это позволяет автомобилю набирать первую «сотню» за 5,77 секунд при предельной скорости в 241 км/ч.

На втором месте оказался Dodge Charger с 5,7-литровым 8-цилиндровым мотором, благодаря чему седан разгоняется до первой «сотни» за 5,87 секунд. Более слабые результаты продемонстрировали Chevrolet Tahoe, Dodge Durango, Ford Fusion и Ford F-150.

Полицейский Ford Explorer получил название PIU. Еще такое авто может оснащаться 3,3-литровым 6-цилиндровым атмосферным двигателем и гибридной установкой, состоящей из 3,3-литрового «атмосферника», электродвигателя, аккумуляторов и 9-скоростного АКПП.