Для России названы автомобильные новинки октября

Эксперты перечислили три автомобиля, которые считают самыми интересными новинками для рынка России, которые появятся или появились в стране в октябре.

На первое место специалисты поставили яркий KIA Cerato нового, уже четвертого поколения, который продается в России с 1 октября. Выпуск машины для отечественного потребителя налажен на калининградском предприятии «Автотор». Автомобиль предлагается в России в десяти комплектациях, стоимость которых составляет от 1 049 900 до 1 359 900 рублей. Силовую линейку модели в РФ представляют агрегаты 1.6 и 2.0 отдачей 128 л.с./155 Нм и 150 л.с./192 Нм соответственно. Первый мотор сочетается с шестиступенчатыми МКПП и АКПП, а для второго предусмотрена только 6-АКПП.

Второй новинкой октября для России станет Jeep Сompass по цене от 1 999 000 до 2 299 000 рублей. Полноприводный кроссовер будет продаваться в РФ с мотором 2.4 отдачей 150 и 175 л.с. Отечественному потребителю машина предлагается в комплектациях Longitude, Limited и Trailhawk. Опционально автомобиль будет продаваться с кожаным салоном, панорамной крышей и электрической регулировкой кресел.

В России в октябре также должен появиться кроссовер Zotye Coupa в комплектациях Exalted и Royal. Автомобиль ценой от 990 000 до 1 250 000 рублей, будет продаваться в РФ с мотором 1.5 отдачей 143 л.с. Для машины доступны 5-МКПП и 6-АКПП, передающие крутящий момент на передний привод.