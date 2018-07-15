«АвтоВАЗ» снова запретил заправку LADA 4x4 бензином АИ-92

Сегодня, 10:00 \\ Авто/Мото

Компания «АвтоВАЗ» обновила сертификат ОТТС на внедорожник LADA 4x4. В документе говорится, что машину нельзя заправлять бензином АИ-92.

Внедорожник LADA 4x4 недавно претерпел модернизацию. Автомобиль не претерпел серьезных изменений, однако «АвтоВАЗ» теперь не рекомендует заправлять машину бензином, октановое число которого ниже 95. Также в ОТТС модели указано, что она в пятидверном исполнении способна буксировать 600-килограммовый прицеп, если он оснащен тормозами. Если же их нет, то максимально допустимый вес для прицепа составляет 300 кг.

 

«АвтоВАЗ» пока ничего не говорит по поводу ограничения, связанного с бензином для LADA 4x4. Эксперты считают, что отечественный автогигант пришел такому решению в связи с ужесточением экологических стандартов и изменения экспортной политики. Также на ограничение могли повлиять гарантийные обязательства и ресурс мотора, а также других элементов транспортного средства.

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