Гиперкар Mercedes-AMG Project One получит новое название

Концепт грядущего гиперкара лишится приставки Project в наименовании.

На просторах интернета появилась информация, что немецкий гиперкар Mercedes-AMG Project One в обозримом будущем получит новое название. Инженеры бренда намерены избавиться от приставки Project в названии прототипа.

С таким заявлением выступили представители премиального автобренда. Автомобилисты уже сейчас смогут увидеть новинку в дилерском центре The Future of Driving Performance. Те автолюбители, которые изъявили желание вживую посмотреть на творение конструкторов от Mercedes-Benz, могут приехать в официальный автоцентр марки в Мюнхене.

На сегодняшний день известно, что прототип гиперкара может обзавестись более прогрессивным двигателем, но точной информации пока об этом нет. Вероятно, производительность мотора в гиперкаре достигнет отметки в 1000 лошадиных сил.