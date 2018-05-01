На российский рынок Skoda Karoq выйдет в 2019 году

В 2019 году сборку чешского кроссовера Skoda Karoq будут осуществлять на автозаводе в Калуге. Такой информацией поделился глава российского филиала автопроизводителя Ян Прохазка на Парижском автосалоне.

Новинка придет на смену Skoda Yeti. Топ-менеджер считает, что Skoda Karoq будет пользоваться успехом на отечественном авторынке, где сегмент кроссоверов продолжает набирать популярность. По словам Прохазки, Skoda Karoq пройдет в России полную локализацию, так как ввоз автомобилей в РФ из Чехии экономически невыгоден.

В основу Skoda Karoq легла архитектура MQB. Подкапотное пространство новинки занимает 1,5-литровый бензиновый турбоагрегат с производительностью 115 лошадиных сил. Кроме него предусматривается дизельный турбодвигатель с отдачей от 150 до 190 л.с. На рынке новый Skoda Karog появится в следующем году.