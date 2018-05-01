На российский рынок Skoda Karoq выйдет в 2019 году

Сегодня, 08:14 \\ Авто/Мото

В 2019 году сборку чешского кроссовера Skoda Karoq будут осуществлять на автозаводе в Калуге. Такой информацией поделился глава российского филиала автопроизводителя Ян Прохазка на Парижском автосалоне.

Новинка придет на смену Skoda Yeti. Топ-менеджер считает, что Skoda Karoq будет пользоваться успехом на отечественном авторынке, где сегмент кроссоверов продолжает набирать популярность. По словам Прохазки, Skoda Karoq пройдет в России полную локализацию, так как ввоз автомобилей в РФ из Чехии экономически невыгоден.

В основу Skoda Karoq легла архитектура MQB. Подкапотное пространство новинки занимает 1,5-литровый бензиновый турбоагрегат с производительностью 115 лошадиных сил. Кроме него предусматривается дизельный турбодвигатель с отдачей от 150 до 190 л.с. На рынке новый Skoda Karog появится в следующем году.

Поделиться новостью:
Автор - Дмитрий Павличко
Главное за неделю

Volkswagen озвучил дату дебюта нового кроссовера T-Cross

Немецкие машиностроители официально рассказали, когда покажут серийный компакт-кросс Volkswagen T-Cross. Автомобиль расположится в модельной линейке производителя на ступень ниже паркетника T-Roc.

Марина Хлебникова обнаружила мужа мертвым в Москве

 Инцидент произошел вчера, 30 сентября, в вечернее время. Российская певица нашла тело в...

В конце сентября 17 компаний изменили цены на свои автомобили

Аналитики исследовали цены у всех представленных в РФ автопроизводителей. Результатом их...

Семь человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом под Тверью

 Как стало известно, транспорт лоб в лоб столкнулся с маршруткой, в которой также...

Новый Infiniti QX50 доступен по программе Trade-In со скидкой

По программе обмена Трейд-Ин при покупке японского кроссовера россияне смогут сэкономить...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ