Новый Infiniti QX50 доступен по программе Trade-In со скидкой

По программе обмена Трейд-Ин при покупке японского кроссовера россияне смогут сэкономить 150 000 рублей.

Новый японский премиальный кроссовер Infiniti QX50 в версии Pure в октябре текущего года предлагается россиянам от 2 549 000 рублей. За эти деньги россияне смогут купить автомобиль, обустроенный 2-литровым 249-сильным мотором и системой полного привода. При обмене любого автомобиля марки по программе Trade-In россиянин может получить Infiniti QX50 со скидкой в 150 000 рублей.

Отмечается, что стандартный вариант исполнения Infiniti QX50 оснастили «умным» полным приводом, 8 эйрбегами, круиз-контролем, мультимедийным центром с двойным цветным тачскрином размерами 7 и 8 дюймов, системой бесключевого доступа в салон, кнопочным зажиганием, системой подогрева боковых зеркал, светодиодными фарами, электрическим приводом крышки багажного отсека.

Новый Infiniti QX50 пришел на смену Infiniti QX50 и Infiniti QX70 прежней генерации. Автомобиль построили на переднеприводной архитектуре. Но машина обладает более просторным салоном, чем Infiniti QX70.