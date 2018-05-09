Citroen покажет два концепта в 2019 году

Сегодня, 07:00 \\ Авто/Мото

Французский автогигант Citroen анонсировал две концептуальные модели на 2019 год. При этом уже сейчас разработчики показали два тизера.

В рамках Парижского мотор-шоу представители марки Citroen рассказали, что первый концепт дебютирует на автосалоне в Женеве в марте 2019 года. Прототип будет посвящен городской мобильности. Презентация второго шоу-кара состоится в апреле в Шанхае, и покажет, насколько могут быть комфортными машины от Citroen.

По нынешним меркам, французы покажут два концепта Citroen не так уж и скоро, однако уже сейчас, на мотор-шоу в Париже, они показали два тизерных изображения, посвященных прототипам. Французы пояснили, что не удержались, чтобы сильно заранее не начать подогревать интерес публики к новинкам.

По тизерам французы не дали пояснений. На первом изображении показано что-то вроде крыши автомобиля, на которой, предположительно, расположены системы для автопилотирования. На втором тизере показана синяя петля. Какое она имеет назначение, вовсе непонятно.

 

 

К слову, учитывая скучность последних концептов Citroen, можно предположить, что французы покажут в Женеве и Шанхая модификации уже существующих моделей, которые получат дополнительное оснащение, электромотор и внешние доработки.

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