Skoda Kodiaq вошел в первую десятку самых популярных SUV в РФ

Вчера, 22:00 \\ Авто/Мото

Чешский внедорожник Skoda Kodiaq в сентябре текущего года попал в первую десятку самых популярных машин SUV-сегмента, представленных в РФ. Локальная сборка внедорожника стартовала в феврале нынешнего года на нижегородском автозаводе.

Лидером среди SUV в первый осенний месяц выступает небольшой корейский кроссовер Hyundai Creta (5 876 машин, +1%). Второе место досталось Toyota RAV4 (3 851 экземпляр, +58%). ТОП-3 закрыл французский Renault Duster, который разошелся тиражом в 3 780 единиц (-9%).

В ТОП-5 вошли LADA 4X4 (3 188 штук, +28%) и Volkswagen Tiguan (2 947 авто, +20%). В ТОП-10 числятся Renault Kaptur (2 712 ед., +1%), KIA Sportage (2 458 шт., +27%), Nissan X-Trail (2 389 ед., +45%), Nissan Qashqai (2 389 шт., +53%) и Skoda Kodiaq (2 239, вырос в 7,8 раз).

За девять месяцев 2018 года первенство завоевал Hyundai Creta (49 863 автомобилей, +34%). Далее стоит выделить Renault Duster (31 643 ед., +3%). Следующим считается KIA Sportage (24 619 шт., +35%).

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Автор - Дмитрий Павличко
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