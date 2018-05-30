Volkswagen озвучил дату дебюта нового кроссовера T-Cross

Немецкие машиностроители официально рассказали, когда покажут серийный компакт-кросс Volkswagen T-Cross. Автомобиль расположится в модельной линейке производителя на ступень ниже паркетника T-Roc.

Немцы пообещали рассекретить кроссовер Volkswagen T-Cross 25 октября. Публичный дебют автомобиля намечен на начало ноября в Сан-Паулу. На европейском рынке паркетник появился в начале будущего года. Основой для Volkswagen T-Cross послужило шасси MQB A0. На нем же спроектировано шестое поколение модели Polo. Автомобиль длиной 4107 мм будет соперничать на рынке с Nissan Juke.

Силовая линейка Volkswagen T-Cross будет зависеть от страны, в которой он появится. Так, европейцам машину предложат с моторами 1.0 и 1.5. Кроме того, в Старом Свете автомобиль будет продаваться с дизельной установкой 1.6. Производительность перечисленных двигателей составит 95-150 л.с. Они будут сочетаться с 6-МКПП и РКПП с двумя сцеплениями. Полноприводную версию паркетник не получит.

Volkswagen T-Cross во многом будет похож на свой концепт, дебютировавший два года назад в Париже. Машину оснастили цифровым кокпитом, системой мультимедиа с крупным тачскрином, беспроводной зарядкой для гаджетов. Также автомобиль получил системы предотвращения лобовых столкновений и соблюдения рядности движения.