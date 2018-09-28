«Газель» Next обзавелась 3-литровым двигателем с ГБО

Горьковский автозавод выпустит битопливную «Газель» Next CNG.

Российская машиностроительная компания «Группа ГАЗ» объявила о выходе новой версии «ГАЗель» Next, обладающей двухтопливным агрегатом. Теперь машина получила под капот чугунный двигатель семейства EvoTech объемом 3,0 литра, который работает и на бензине и на сжатом метане.

По словам представителей компании, применение чугунного мотора, даст возможность снизить тепловую нагрузку и увеличить стабильность работы двигателя при высокой температуре. Новый агрегат выдает 120 лошадиных сил при работе на бензине, и 109 «лошадок» при функционировании на газе.

Конструкция новой «Газели» Next предусматривает внедрение четырех газових баллонов, которые вмещают от 33,2 до 41,6 кубометров газа. Дальность хода коммерческого авто составе 750 км, на газе автомобиль может проехать 300 км. Также «Газель» Next в версии цельнометаллический фургон обзавелся многоступенчатой системой защиты мотора. Цены на такую машину пока засекречены.