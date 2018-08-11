В Россию могут привезти «заряженный» Hyundai i30 N Fastback

Корейская машиностроительная компания Hyundai решила привезти на отечественный авторынок новый «заряженный» хэтчбек Hyundai i30 N Fastback. Отмечается, что большой популярности у новинки не будет.

На российском рынке нет ни Hyundai i30, ни его спортивной модификации Hyundai i30 N Fastback, несмотря на то, что в РФ ранее ввезли небольшое количество таких авто. О том, что «заряженный кореец» приедет в Россию сообщил пресс-центр автопроизводителя во время презентации на Парижском автосалоне. Цены и точная дата выхода новинки пока засекречены.

Hyundai i30 N Fastback будет дорогим автомобилем и российский филиал Hyundai будет использовать данную машину для привлечения к другим моделям южнокорейского бренда. Подкапотное пространство спортивного хэтчбека занимает турбодвигатель объемом 2,0 литра с производительностью 250 лошадиных сил. Агрегат приводится в действие 6-скоростной МКПП, но скоро может появиться 7-диапазонная роботизированная трансмиссия.