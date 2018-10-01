Названы главные новинки автосалона в Париже 2018

2 октября стартовал автосалон в Париже, а сегодня свои двери открывает выставочный зал для всех желающих. В рамках мероприятия 2018 года было представлено множество новинок, среди которых особого внимания требует 24 модели.

В первую очередь стоит отметить концепт Skoda Vision RS, который воплощает будущее «заряженных» моделей, а также Kodiaq RS, которые пока не планируют предлагать в РФ. Вьетнамская компания представила в Париже кроссовер с впечатляющим дизайном LUX SA2.0. Также состоялась презентация обновленного Porsche Macan и гибридной Toyota RAV4.

Audi предложили две новинки электрический кроссовер e tron и обновленный хэтчбэк А1. Немецкий бренд Mercedes-Benz предложил четыре новинки: кроссовер GLE, модели B-класса и A250, а также подразделение AMG представило A35. Также был представлен кроссовер нового суббренда EQC.Третья немецкая марка BMW показала три модели: кроссовер Х5, третье поколения Z4, а также новинку в кузове G20.

Особого внимания удостоился «заряженный» Hyundai i30 N fastback и новое поколение KIA ProCeed. Сегмент кроссоверов также пополнит DS 3 Crossback. Местная компания Peugeot показала 508 SW и концепт e-Legend, а Renault – Kadjar. Компания Suzuki представила новые Vitara и Jimny. И наконец состоялась презентация кроссовера Seat Tarraco.