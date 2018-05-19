УАЗ ужесточил контроль за качеством выпускаемых автомобилей

Сегодня, 14:03 \\ Авто/Мото

Теперь контроль качества собираемых автомобилей проходит на всех стадиях.

Российская машиностроительная компания «УАЗ» ужесточила контроль за качеством производства своей продукции. Это стало возможным благодаря внедрению второго поколения системы SOK 2.0. Теперь отклонение от установленных стандартов будут фиксировать на всех стадиях сборки. При обнаружении расхождений, система блокирует дальнейшее движение авто по линии сборки.

Сотрудники «УАЗ», которые специализируются на контроле качества, заносят информацию о неисправностях в специальные терминалы в цехах сварки, сборки и покраски. В цехах, где осуществляется сборка машин, производится фиксация дефектов шасси, электроники, приборной панели и кузовов. Общее количество контролирующих постов на автозаводе насчитывается около 60.

Раньше брак на предприятии обнаруживался только на заключительной стадии, когда собранная машина выводилась на тесты. Теперь появилась возможность отслеживать качество на всех основных этапах и ликвидировать неполадки до испытаний.

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Автор - Дмитрий Павличко
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