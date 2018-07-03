В Европе официально представили электрокар KIA e-Niro

Сегодня, 09:07 \\ Авто/Мото

В Европе официально представили обновленную версию электромобиля KIA e-Niro. Несмотря на то, что изначально предполагалось, что новинку будут предлагать только в Китае, южнокорейский автопроизводитель изменил решение и представил версию для ЕС.

На китайском рынке KIA e-Niro с электроприводом очень популярная модель. Специалисты считают, что высокий спрос в КНР и повлиял на решение вывести модель на европейский рынок. Компания утверждает, что модернизированная версия способна преодолеть до 485 км на одном ходе.

Кроме того, для авторынка Европы предусмотрено два варианта исполнения кроссовера KIA e-Niro с разной мощностью аккумуляторов. На данный момент модель оснащена электродвигателем с отдачей в 136 «лошадей», который обеспечивает разгон до 100 км/ч за 9,8 секунды.

Пока точная дата старта продаж нового KIA e-Niro в Европе не известна. Стоимость и подробности об оснащении компания сообщит позднее.

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Автор - Татьяна Рязанская
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