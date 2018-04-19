Дилер-центр «Влада-авто» стал представителем GM-АВТОВАЗ

Сегодня, 20:00 \\ Авто/Мото

Компания «Влада-авто» открыла новый дилер-центр в Тольятти, где будут предлагать внедорожник Chevrolet Niva. В результате дилерская сеть стала официальным представителем GM-АВТОВАЗ.

Отметим, что сеть дилер-центров «Влада-авто» вышла на российский рынок в 2009 году. Теперь руководство компании и GM-АВТОВАЗ открыли новый сервисный центр в Тольятти, где будут обслуживать и предлагать автомобили Chevrolet Niva.

Согласно заявлению представителей «Влада-авто» сервисный центр в Тольятти предоставит обслуживание высокого класса, благодаря высококвалифицированным специалистам, а также уникальному качественному оборудованию.

«Влада-авто» предоставит клиентам GM-АВТОВАЗ услуги технической экспертизы и оценки авто, обслуживание. Кроме того, сервисный центр обеспечит ремонт любой сложности, в том числе и кузовные работы с качественной покраской.

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Автор - Татьяна Рязанская
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