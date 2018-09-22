BMW объявил российские цены на новую модель 3-Series

В рамках автосалона в Париже, который стартовал вчера, состоялась официальная презентация новой BMW 3-Series. Немецкий автопроизводитель объявил российский ценник на новинку, который оказался дороже на 190 000 рублей.

Базовая версия 320d с дизельным двигателем производительностью в 190 «лошадей» и 8АКПП Steptronic обойдется в России в 2 580 000 млн рублей. Эта же комплектация прошлого поколения дешевле 190 000 рублей.

BMW 3-Series в версиях 318i и 320i, которые доступнее, пока не предлагают. Покупатели BMW 3-Series вместо 8АКПП могут также установить спортивную версию трансмиссии за дополнительные 17 000 рублей. Базовая версия 320d xDrive обойдется в 2 720 000 рублей.

В России также предложили единственную бензиновую версию BMW 330i мощностью в 258 «лошадей» с задним приводом. Авто доступно по цене от 2 870 000 рублей и может быть оснащено спортивной КПП.

Также для BMW 3-Series предусмотрен пакет оснащения «М» стоимостью 208 500 рублей, «M Sport Pure Launch» за 270 000 рублей и M Sport Plus Launch за 390 000 рублей. Более качественные материалы отделки предполагает пакет «M Sport Pro Launch» стоимостью в 590 000 рублей.