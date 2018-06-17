В 2020 году будут возрождены роторные двигатели Mazda

В рамках автосалона в Париже состоялась официальная презентация Mazda RX-Vision . Во время дебюта модели представители японского бренда заявили, что уж в 2020 году намерены возродить роторные силовые установки.

Самой последней моделью с роторным мотором стал родстер Mazda RX-8. Во время дебюта Mazda RX-Vision автопроизводитель официально заявил о разработке такого типа двигателей. Уже в 2020 году будут представлены первые авто.

Стоит отметить, что роторные силовые установки Mazda получат электрокары. Мотор для электромобилей будет работать на газе и бензине и будет выступать источником питания для аккумулятора, который почти разрядился. Акира Марумото отметил, что промышленность авто трансформируется раз в сто лет, поэтому Mazda увидела возможность создать новую культуру машин.

Согласно планам Mazda уже к 2028 году отказаться от бензиновых силовых установок. Автоэксперты отметили, что к тому времени 95% модельной линейки бренда будет представлено гибридами, а 5% станут полностью электрическими.