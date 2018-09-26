Концерн УАЗ выпустил две новых модификации для «Профи»

Сегодня, 13:19 \\ Авто/Мото

В обновленной модельной линейке компактного грузовичка «Профи» от Ульяновского автозавода появилось две новых модификации: изотермический фургон и рефрижератор. Оба автомобиля уже можно приобрести на отечественном рынке.

Стоимость авторефрижератора стартует с 1 086 500 рублей, а за изотермический фургон придется отдать как минимум 920 500 рублей.       Цена новинок варьируется в зависимости от толщины фургонных стенок и установленного для машин коэффициента теплопроводности. Оба грузовичка изготовлены из стальных сэндвич-панелей с полимерным покрытием.

Рефрижераторный «Профи» с холодильной установкой «Элинж С2Т» предназначен для транспортировки скоропортящихся и замороженных продуктов, также на нём можно будет перевозить фармацевтические препараты. Изотермический фургон же создавался для перевозки продовольственных товаров, а также продукции, требующей транспортировки в определенных термических условиях.

Помимо этого, на изотермический фургон возможна установка ГБО, авторефрижератор такой функции пока лишен. Всего же новые модели УАЗ «Профи» доступны на рынке почти в 70 различных версиях – различия заключаются в типе кабины, шасси, вместимости багажника и внутренним оснащением фургона.

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